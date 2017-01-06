Убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря Борисовского района матушка Василисса. Данную информацию подтверждают в правоохранительных органах и Белорусской православной церкви, но каких-либо комментариев пока не дают.

По информации ресурса mlyn.by, убийство произошло накануне вечером. В совершении преступления подозревается одна из женщин, приходившая помогать в монастыре.

Согласно данным издания, Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Соснице Черниговской области (Украина). Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора Минска, затем после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря. В 2002 году приняла иноческий постриг, в 2004 - монашеский.

С 2004 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси - настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.