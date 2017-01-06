Главные новости
В миреМинобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в СирииВ мире"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в СирииВ миреРазведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФ
В мире

Трамп пригрозил Toyota таможенными пошлинами из-за завода в Мексике

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Японскому автоконцерну Toyota Motor Corporation придется платить высокие таможенные пошлины в США, если он построит новый завод в Мексике и будет собирать на нем автомобили для американского рынка, написал избранный президент США Дональд Трамп в твиттере.

При этом Трамп ошибочно утверждал, что завод будет построен в граничащем с США штате, сообщает "Би-би-си"..

"Toyota говорит, что собирается построить завод в Нижней Калифорнии, в Мексике, чтобы делать на нем Corolla для США. НИКОГДА! Стройте заводы в США или платите высокие таможенные пошлины", - написал избранный президент.

На заявление Трампа отреагировал глава компании Toyota Акио Тоёда. Он заявил, что пока Toyota не собирается отменять планы по постройке завода, как в похожей ситуации сделала компания Ford.

Кроме того, по словам Тоёды, завод, который Toyota планирует построить в Мексике, будет расположен в центральной части страны, в городе Гуанахуато, а не в граничащем с американской Калифорнией мексиканском штате Нижняя Калифорния, где сборочные предприятия компании работают с 2002 года.

Как отметили в Toyota, о постройке завода в Гуанахуато было объявлено еще в 2015 году. Строительные работы были начаты в ноябре 2016 года.

Тем не менее, в пятницу акции японского автопроизводителя подешевели в Токио на 1,9%, а накануне ADR компании в Нью-Йорке потеряли 0,6% стоимости.

В миреТрамп напомнил предпринимателям о "последствиях" при выводе производства за рубежЧитать подробнее

"Мы оценим возможные варианты действий, когда увидим, какие новые нормы будет принимать избранный президент", - говорится в заявлении Тоёды, размещенном на сайте автопроизводителя. Toyota готова сотрудничать с новыми властями США, заявили в компании.

Власти Японии выступили в защиту Toyota после критических высказываний Трампа.

"Японские автомобилестроители вносят существенный вклад в создание рабочих мест в США. Важно, чтобы их старания и результаты их трудов находили широкое понимание", - сказал в пятницу министр экономики и торговли Японии Хиросиго Сэко.

О том, что Toyota хочет быть "хорошей компанией для граждан", заявил и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

В США у Toyota около 10 предприятий по сборке автомобилей, на которых работают 136 тыс. американцев.

Теги: США, Япония, Мексика, Toyota, Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии
В пятницу авианесущая группировка начнет переход из Средиземного моря в СевероморскПодробнее
Минобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в СирииМинобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в Сирии
Летчики морской авиации за это время выполнили 420 боевых вылетов и поразили свыше 1,2 тыс. объектов террористовПодробнее
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США РоссиейТрамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Он также заинтересовался, как СМИ заполучили данные из секретного доклада американской разведки о российских кибератакахПодробнее
Разведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФРазведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФ
Госсекретарь США назвал правильными ответные меры на хакерские атакиПодробнее
После передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узниковПосле передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узников
Заключенных передали Саудовской АравииПодробнее
Обама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в СШАОбама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в США
Президент США заслушивает брифинг о деталях предполагаемого взлома со стороны РФПодробнее
Трамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведкеТрамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведке
Избранный президент США посетовал, что журналисты пытаются представить его человеком, выступающим против нееПодробнее
Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"
В своем письме к народу президент отметил, в частности, что при нем в стране сделаны первые шаги по преодолению неравенстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в СирииВ мире"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в СирииВ миреРазведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФВ миреПосле передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узников
Суд США признал законность исков инвесторов к Volkswagen
Подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря задержана
В Сирии на основе С-300 и С-400 создана единая система ПВО
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии
Минобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в Сирии
Токио отозвал посла в Сеуле из-за памятника "женщинам для утешения"
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницы
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи