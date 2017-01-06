Трамп пригрозил Toyota таможенными пошлинами из-за завода в Мексике

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Японскому автоконцерну Toyota Motor Corporation придется платить высокие таможенные пошлины в США, если он построит новый завод в Мексике и будет собирать на нем автомобили для американского рынка, написал избранный президент США Дональд Трамп в твиттере.

При этом Трамп ошибочно утверждал, что завод будет построен в граничащем с США штате, сообщает "Би-би-си"..

"Toyota говорит, что собирается построить завод в Нижней Калифорнии, в Мексике, чтобы делать на нем Corolla для США. НИКОГДА! Стройте заводы в США или платите высокие таможенные пошлины", - написал избранный президент.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2017 г.

На заявление Трампа отреагировал глава компании Toyota Акио Тоёда. Он заявил, что пока Toyota не собирается отменять планы по постройке завода, как в похожей ситуации сделала компания Ford.

Кроме того, по словам Тоёды, завод, который Toyota планирует построить в Мексике, будет расположен в центральной части страны, в городе Гуанахуато, а не в граничащем с американской Калифорнией мексиканском штате Нижняя Калифорния, где сборочные предприятия компании работают с 2002 года.

Как отметили в Toyota, о постройке завода в Гуанахуато было объявлено еще в 2015 году. Строительные работы были начаты в ноябре 2016 года.

Тем не менее, в пятницу акции японского автопроизводителя подешевели в Токио на 1,9%, а накануне ADR компании в Нью-Йорке потеряли 0,6% стоимости.

"Мы оценим возможные варианты действий, когда увидим, какие новые нормы будет принимать избранный президент", - говорится в заявлении Тоёды, размещенном на сайте автопроизводителя. Toyota готова сотрудничать с новыми властями США, заявили в компании.

Власти Японии выступили в защиту Toyota после критических высказываний Трампа.

"Японские автомобилестроители вносят существенный вклад в создание рабочих мест в США. Важно, чтобы их старания и результаты их трудов находили широкое понимание", - сказал в пятницу министр экономики и торговли Японии Хиросиго Сэко.

О том, что Toyota хочет быть "хорошей компанией для граждан", заявил и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

В США у Toyota около 10 предприятий по сборке автомобилей, на которых работают 136 тыс. американцев.