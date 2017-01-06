Экс-премьер Бельгии объявил о выдвижении на пост председателя Европарламента

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Председатель европарламентской фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) и бывший бельгийский премьер-министр Ги Верхофстадт распространил видео, в котором объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Европарламента на замену сдающему полномочия немцу Мартину Шульцу.

"В это небезопасное бурное время, когда Европе угрожают националисты и популисты всех видов, нам необходимы провидцы, те, кто наводит мосты и изыскивает компромиссы, и я хочу быть одним из них. Именно поэтому я желаю посвятить всю мою страсть и все мои умения Европе и ее парламенту. Поэтому я баллотируюсь на место председателя (Европарламента - ИФ), и я надеюсь на то, что смогу заручиться вашей поддержкой", - сказал Верховстадт в видеообращении, размещенном в пятницу на его странице в фейсбуке.

Фракция ALDE при 67 депутатах является четвертой по количественному составу политической группой Европарламента.

Пост спикера оспаривают между собой крупнейшая фракция Европарламента - консерваторы "Европейской народной партии" и вторая по численности политическая группа - социалисты и социал-демократы. Однако на данный момент, как сообщают источники в Европарламенте, ни одна из фракций пока не обеспечила себе необходимого большинства, чтобы одержать победу на выборах председателя 17 января.