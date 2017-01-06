В ДНР заявили о 3 тыс. обстрелов со стороны украинских военных за неделю

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Украинские военнослужащие за неделю более 3000 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Общее количество обстрелов за прошедшую неделю составило 3 365 раз. Огонь по территории республики велся с применением артиллерии, танков и минометов - 804 раза. Обстрелы велись по 15 населенным пунктам ДНР", - сказал журналистам Басурин.

По его словам, повреждены шесть домостроений в населенных пунктах Зайцево, Саханка и поселке Трудовской.

"В частности, на этой неделе имели место провокации со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Водяное. Своими действиями противник пытался проникнуть на нашу территорию и захватить выгодные для себя позиции", - констатировал Басурин.