У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано в акватории Индийского океана в 78 км западнее города Сиболга на западном побережье острова Суматра (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 13:24 мск в пятницу землетрясения имел координаты 1.83 градуса северной широты и 98.08 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".