Свыше ста вооруженных формирований в Сирии присоединились к перемирию

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Число вооруженных формирований в Сирии, присоединившихся к перемирию, выросло до 104. Об этом сообщили в российском центре примирения враждующих сторон в Сирийской арабской республике.

"Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 104", - говорится в сообщении центра.

По данным российских военных, заявочные листы о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали лидеры 10 вооруженных формирований в сирийской провинции Хама.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра", - сообщили в центре.