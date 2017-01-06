Пентагон объявил об уничтожении в Сирии главного пропагандиста ИГ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Возглавляемая США коалиция сообщила о ликвидации в Ракке одного из лидеров "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) Махмуда Аль-Исави, который отвечал за пропаганду и разведку.

В сообщении , распространенном центральным командованием США в пятницу говорится, что террорист был убит 31 декабря 2016 года в результате авиаудара коалиции.

"Махмуд Аль-Исави был давним членом ИГ, поддерживал СМИ и структуры разведки в Эль-Фаллудже, после чего переехал в Ракку", - говорится в сообщении. По данным Пентагона, убитый террорист распределял финансы между лидерами ИГ, а также отвечал за пропаганду.

"Аль-Исави стал шестнадцатым по счету влиятельным членом ИГ, осуществлявшим внешние операции, который был ликвидирован коалиционными силами в 2016 году", - говорится в сообщении.