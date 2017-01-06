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Китайский регулятор заинтересовался выводом капитала через криптовалюты

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Государственное управление валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) КНР изучает различные аспекты торговли криптовалютами, включая биткойн, опасаясь, что их могут использовать для вывода капитала из Китая в обход мер валютного контроля, пишет интернет-издание QQ.com со ссылкой на близкие к ведомству источники.

По данным издания, эксперты SAFE интересуются особенностями работы китайских платформ, на которых торгуется биткойн.

Представители SAFE и ЦБ Китая провели ряд встреч с руководством таких платформ в Пекине и Шанхае.

В первые дни 2017 года курс биткойна превысил психологически важную отметку в $1000 впервые за 4 года, однако в четверг и пятницу он продемонстрировал максимальное падение за два года: 6 января биткойн подешевел на 9,5%, до $910,74.

В прошлом году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткойнов в мировом обороте достигла рекордных $14 млрд.

Эксперты связывают рост биткойна в 2016 году с повышением геополитических рисков, поскольку в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива. Спрос на биткойны повысился на фоне опасений ускорения роста ставок в США и торговых войн Штатов с Китаем.

Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.

Теги: Китай
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