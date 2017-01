Стрельба с жертвами произошла во Флориде

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Стрельба, жертвами которой стали как минимум пять человек, произошла в аэропорту американского города Форт-Лодердейл во Флориде, сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер.

The police said there is one shooter and five victims.

Флейшер уточнил, что сейчас паника улеглась, однако полицейские никого не выпускают из терминала, в котором находится он сам.

По информации телеканала NBC , пострадали не менее девяти человек. Подозреваемый задержан и находится в полиции. Его имя и мотивы пока неизвестны. В свою очередь, телеканал SkyNews со ссылкой на источники сообщил, что стрелявший мертв. Инцидент произошел во втором терминале в зоне выдачи багажа.

Sky Sources: a gunman has died and nine people have been injured in a shooting at Fort Lauderdale airport in Florida