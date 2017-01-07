Что случилось этой ночью: суббота, 7 ноября

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ветеран войны в Ираке устроил стрельбу в аэропорту американского города Форт-Лодердейл. Пять человек погибли и многие пострадали.

- Американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором возложили вину за кибератаки на штаб Демократической партии на высшее руководство Российской Федерации. Авторы утверждают, что хакеры стремились помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы. Сам Трамп так не считает, но "многое понял" из доклада.

- Коммунальные службы ликвидировали последствия аварий в ряде городов России. В Туле восстановили водоснабжение, в Твери восстановили магистральный теплопровод, а в Люберцах организовали подачу электроэнергии.

- В ралли-рейде "Дакар" в классе грузовиков лидером стал не экипаж команды "КАМАЗ-мастер". После пятого этапа лидирует голландец Жерар де Рой на Iveco. Его преследуют сразу три "КамАЗа".

- Президент Путин выразил уверенность в том, что 2017 год будет лучше предыдущего. Он лично сказал об этом новгородским рыбакам, однако не уточнил источники такой информации.