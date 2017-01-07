На юге Таиланда в результате проливных дождей погибли 12 человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 12 человек стали жертвами проливных дождей, которые обрушились на юг Таиланда за последнюю неделю, сообщают в субботу западные СМИ.

Всего ненастьем оказались затронуты более 700 тыс. человек.

Власти Таиланда привлекли армию для оказания помощи пострадавшим от дождей и для раздачи продовольствия местным жителям.

Дожди размыли многие дорогие и затопили железнодорожные пути, что привело к сбоям в движении поездов и автобусов. Сотни туристов отложили поездки в этот регион страны.

Ливни также затронули соседнюю Малайзию, что привело к эвакуации не менее 23 тыс. человек.

СМИ отмечают, что нынешние погодные условия являются аномальными для Таиланда, в котором обычно с ноября по январь стоит относительно прохладная и сухая погода.