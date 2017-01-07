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На Шри-Ланке более 20 человек пострадали в столкновениях

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Не менее 21 человека, включая трех полицейских, получили ранения в результате беспорядков, вспыхнувших в субботу на юге Шри-Ланки в районе портового города Хамбантота, сообщает агентство Associated Press.

Столкновения произошли на фоне церемонии открытия возле этого города новой промышленной зоны. В ней принимал участие премьер страны Ранил Викрамасингхе.

Ранее среди местных жителей появилась информация, что власти собираются реквизировать земли, принадлежащие местным фермерам и буддийскому духовенству, в рамках развития нового объекта. Группа недовольных, собранная оппозицией Шри-Ланки, направилась к месту проведения церемонии. Однако, по данным AP, по пути ее забросали камнями сторонники правительства, после чего начались беспорядки.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы рассеять участников беспорядков.

Агентство отмечает, что ранее правительство Шри-Ланки подписала сроком на 99 лет договор аренды порта Хамбантота с компанией, на 80% принадлежащей КНР. Возле него должна быть создана промзона с заводами китайских компаний. В посольстве КНР на Шри-Ланке объявляли о планах инвестировать в этот регион $5 млрд, что должно сопровождаться созданием около 100 тыс. рабочих мест.

Теги: Шри-Ланка
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