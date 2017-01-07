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В Тбилиси в ресторане избили гендиректора телекомпании "Рустави 2"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту избиения в субботу в одном из ресторанов Тбилиси генерального директора телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия.

Как заявил журналистам пострадавший, в зале ресторана неожиданно погас свет, и кто-то чем-то ударил его по голове. По его словам, нападению подвергся и его друг, сидевший с ним за одним столом.

"Думаю, полиции несложно будет установить нападавших, так как в ресторане работают записывающие камеры, - заявил Гварамия. - Я сделаю все, чтобы эти преступники оказались за решеткой".

Теги: Грузия, Рустави 2
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