Суд в Киеве разрешил задержать Януковича по делу о похищении архиепископа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Печорский суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Виктора Януковича, а также бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего начальника столичного управления МВД Валерия Коряка по делу о похищении архиепископа Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в 2013 году, сообщает в субботу УНИАН.

По версии следствия, похищение было организовано с целью повлиять на ныне покойного митрополита УПЦ МП Владимира (Сабодана), которого хотели заменить более лояльной фигурой. Для этого Янукович и его приближенные начали собирать компромат на ближайшее окружение Сабодана, а также выкрали и долгое время удерживали его личного помощника - Александра Драбинко - и еще трех монахинь.

В декабре суд в Киеве уже санкционировал задержание Януковича по делу о госизмене. До этого бывший президент Украины давал показания о событиях на майдане в качестве свидетеля в режиме видеоконференции из Ростова-на-Дону. Однако позже суд отказался допрашивать его дистанционно.