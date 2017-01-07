Прервано железнодорожное сообщение между Бельгией и Люксембургом

Из-за ледяных дождей два состава оказались заблокированы на путях; поезда не будут ходить до утра воскресенья

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Бельгии поезда встали на линии между Намюром (Валлония) и Люксембургом, сообщил в субботу вечером официальный представитель бельгийского железнодорожного оператора Infrabel Арно Рейман.

Около 16:30 по местному времени (18:30 по Москве) два состава были блокированы из-за обледенения в районе города Синей. Один в конечном счете удалось отбуксировать до вокзала, другой не сдвинулся с места, и пассажирам раздавали горячие напитки.

"Климатические условия сложились исключительные. Не слишком холодно и одновременно недостаточно тепло, так что ледяной панцирь образовался на контактных кабелях", - объяснил Рейман.

По его словам, эта линия не будет открыта до тех пор, пока не позволят климатические условия, то есть, скорее всего, до утра воскресенья.

В других местах ледяные дожди создали помехи для междугороднего автобусного движения в Валлонии, но ситуация там все же не такая тревожная, заверяют местные власти. Тем не менее, водителей предупреждают об опасности на дорогах и призывают воздерживаться от поездок тех, у кого нет для этого крайней необходимости.

Из-за погодных условий также нарушено авиационное сообщение с Брюсселем. Согласно данным аэропорта "Завентем", где по причине гололеда временно закрывали посадочную полосу, опаздывал каждый второй рейс.