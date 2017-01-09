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Что случилось этой ночью: понедельник, 9 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовал фрагмент разговора с участием израильского дипломата Шаи Масота. Сотрудник посольства Израиля в Великобритании нелестно отозвался о британских политиках: главу МИД Бориса Джонсона он назвал "безответственным идиотом", а его заместителя сэра Алана Дункана он предложил "вывести из строя" из-за его критики строительства израильских поселений на палестинских территориях. Израильское посольство принесло извинения перед британской стороной за слова сотрудника.

- Экс-премьер Украины и председатель "Комитета спасения" страны Николай Азаров не исключил появления правительства Украины в изгнании. Этому, по словам Азарова, способствует признание Дорогомиловским судом Москвы событий на Украине в 2014 году государственным переворотом. Теперь, считает бывший глава украинского правительства, аналогичные иски будут поданы в международные инстанции.

- Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин пообещал провести "перезагрузку и настройку" в деятельности Минэкономразвития. В частности, рассказал министр, ведомство должно в краткие сроки подготовить план действий по повышению темпов экономического роста.

- Полицейские и медики продолжают бороться с контрафактными алкоголем и спиртосодержащей продукцией. За прошедшие праздники в Приморье изъяли более 188 литров лосьонов, средств для дезинфекции, косметических и чистящих жидкостей. К продавцам применят санкции. Экспертиза в Иркутских больницах подтвердила, что количество погибших — 76 — за праздники не изменилось. Ранее сообщалось еще о двух жертвах метанола, однако информация не подтвердилась.

- Мюзикл "Ла-Ла Лэнд" получил семь премий "Золотой глобус". Картина победила во всех номинациях, в которых была представлена. Статуэтки получили, в том числе, исполнители главных ролей — Эмма Стоун и Райан Гослинг.

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Что случилось этой ночью: понедельник, 9 января
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