Порошенко поручил перезахоронить останки писателя Олеся на Украине

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся из Чехии, где тот был похоронен, а министерству культуры организовать церемонию его перезахоронения на Украине.

"Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на родину. Согласие на это уже дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине", - написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в фейсбуке.

По данным СМИ, останки Олеся, умершего в 1944 году и похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере примерно 20 тысяч чешских крон (около 47 тысяч рублей) за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле писателя. Перезахоронение было запланировано на 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков Олеся и его супруги неизвестны, но могилу уже раскопали.

Александр Олесь (настоящая фамилия Кандыба) родился в 1878 году на территории нынешней Сумской области. Публиковался с 1905 года. В 1919 году после Октябрьской революции был вынужден эмигрировать. Издал за рубежом несколько сборников, лейтмотивом которых стала тоска по Украине. Скончался и был похоронен в 1944 году в Праге на Ольшанском кладбище.