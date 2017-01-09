США перебросят в Южную Корею более 20 ударных вертолетов Apache

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - США разместят на этой неделе в Южной Корее 24 ударных вертолета Apache, сообщает южнокорейское агентство Yonhap News.

Командование силами США в Южной Корее сообщило, что в период со среды по пятницу восемь вертолетов буду размещены на базе "Кэмп Хамфриз" и 16 машин - на авиабазе "Сувон". Последние будут дислоцироваться на базе "Сувон" временно, пока в "Кэмп Хамфриз" не закончат строительство новой стояночной площадки, - ориентировочно к октябрю 2017 года.

Новость о переброске в Южную Корею американских ударных вертолетов совпало по времени с заявлением представителя МИД КНДР о готовности Пхеньяна в любое время и из любого места осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

"МБР будет пущена в любое время и из любого места, определенного верховным командованием", - говорится в заявлении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Вина в том, что КНДР вынуждена развивать ракетную программу, полностью лежит на США, которые десятилетиями продолжают проводить устаревшую политику враждебности в отношении нашей страны, посягая на ее суверенитет и жизненные права", - подчеркнул представитель МИД Северной Кореи.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что страна готова к испытательному пуску МБР.

Глава Пентагона Эштон Картер накануне заявил, что США собьют любую северокорейскую ракету в случае, если она будет нести угрозу безопасности Соединенных Штатов и их союзников.