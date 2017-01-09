Turkish Airlines из-за снегопадов отменила более 200 рейсов в Турции

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Из-за снегопадов на западе Турции авиакомпания Turkish Airlines отменила в понедельник 227 внутренних и международных рейсов, сообщает агентство EFE.

Отмечается, что самые сильные перебои в авиасообщении будут в Стамбуле.

Глава компании Биляль Экши добавил в твиттере, что 292 рейса будут выполнены по расписанию.

Со своей стороны, турецкий лоукостер Pegasus Airlines объявил об отмене 74 рейсов, причем речь тоже идет как о внутренних, так и о международных маршрутах.

Кроме того, из-за снегопадов решено приостановить движение судов по проливу Босфор.