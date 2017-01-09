Запуск двух европейских спутников ДЗЗ с Плесецка запланирован на 2017 год

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Два европейских спутника дистанционного зондирования Земли стартуют с российского космодрома Плесецк в середине и во второй половине 2017 года, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Спутники планируется запустить при помощи ракет-носителей "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ": Sentinel-5p - не ранее июня, Sentinel-3B - в ноябре", - сказал источник.

Спутник Sentinel-3B предназначен для наблюдения за Мировым океаном и изменениями климата. Головным изготовителем является французское подразделение франко-итальянского концерна Thales Alenia Space. Масса спутника - 1250 кг. Он будет размещен на солнечно-синхронной орбите на высоте примерно 800 км.

Sentinel-5p сконструирован ЕКА в рамках программы Copernicus для исследования состава земной атмосферы, загрязнения воздуха и озонового слоя. Он предназначен для мониторинга за концентраций газовых примесей в атмосфере для поддержки оперативных служб, наблюдения за составом воздуха, а также климатическими процессами в реальном времени. Ранее запуск этого спутника планировался на конец октября прошлого года, однако был перенесен.