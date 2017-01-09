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Первые американские танки прибыли в Польшу

В Германии ждут отправки по железной дороге еще сотни танков, самоходных гаубиц и другой военной техники

Первые американские танки прибыли в Польшу
Военная техника США в немецком порту Бремерхафен
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американские СМИ сообщают в понедельник о прибытии в Польшу первой партии танков армии США.

Сотни танков, самоходных гаубиц и другой военной техники были доставлены из Соединенных Штатов в минувшую пятницу в немецкий порт Бремерхафен в рамках операции по обеспечению безопасности стран-членов НАТО на восточном фланге альянса и по сдерживанию России.

По данным западных СМИ, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны. Военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

В Германию также прибудут 3,5 тыс американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.

Как сообщалось, американский военный контингент будет размещен в Литве, Латвии, Эстонии, а также Болгарии и Венгрии. Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4 тыс. человек - по одному в каждую страну.

Первоначально предполагалось, что американские военные прибудут в Европу в конце января, однако уходящий президент США Барак Обама ускорил процесс.

Теги: Польша, США
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