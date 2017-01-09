Сумку с обломками малайзийского "Боинга" изъяли у вернувшегося из Донбасса журналиста

По данным прокуратуры Нидерландов, в сумке могут быть и человеческие останки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В аэропорту Амстердама полиция в субботу вечером задержала нидерландского журналиста Микеля Шпеккерса, у которого были изъяты обломки лайнера МН17, найденные им на месте крушения самолета на востоке Украины. Об этом сообщает в понедельник нидерландское издание Nltimes.

По его данным, журналист ездил в Донецк, чтобы снять документальный фильм о жизни в регионе. На Украине он также посетил место крушения самолета МН17.

В прокуратуре Нидерландов заявили, что в сумках журналиста, кроме металлических деталей, могут быть человеческие останки. По сообщению голландского надзорного ведомства, журналист также отказался передать властям сделанные им снимки и видеозаписи с места крушения.

Сам Шпеккерс в свою очередь написал в твиттере, что собирался отдать свои находки властям, но полиция сразу изъяла у него все вещи.

Крушение лайнера МН17

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел., все они погибли. Из них - 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии.

С целью расследования 7 августа 2014 года была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Международная совместная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы рейса МН-17 на Донбассе.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", - отмечалось в документе.

Российская сторона категорически не согласилась с выводами международной следственной группы, усомнившись в их объективности.