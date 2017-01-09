Забастовка сотрудников метро в Лондоне затронула миллионы человек

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Миллионы человек столкнулись с трудностями из-за забастовки сотрудников лондонского метрополитена в понедельник, сообщает агентство AP.

В утренний час пик в городе были закрыты десятки станций и многие линии метрополитена. В частности, было прекращено движение поездов в ряд терминалов международного аэропорта Хитроу.

Сообщается, что на автобусных остановках в Лондоне образовались огромные очереди. Некоторые местные жители решили пересесть на велосипеды, чтобы быстрее добраться до работы.

Мэр Лондона Садик Хан назвал эту акцию протеста "абсолютно неуместным" действием и призвал решать проблему "мирным путем".

Сотрудники метро начали 24-часовую забастовку в воскресенье. Они выступают против снижения заработных плат и сокращения количества рабочих мест.

AP отмечает, что ежедневно лондонским метрополитеном пользуются более 4 млн человек.