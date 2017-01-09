СМИ сообщили о возможном освобождении востока Мосула к февралю

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Восточная часть Мосула может быть полностью освобождена от боевиков уже к началу февраля, сообщает в понедельник "Би-Би-Си".

На данный момент иракские военные взяли под контроль 35 из 47 районов на востоке города, включая самые крупные и густонаселенные. Два оставшихся ключевых объекта, в которых боевики могут оказывать жесткое сопротивление - это университет Мосула и военная база Кинди.

Уверенным продвижением иракские войска обязаны подкреплению в виде дополнительных отрядов армейского спецназа, стянутых на восток Мосула. Кроме того, международная коалиция стала оказывать более мощную поддержку своей артиллерией и авиацией, поясняет "Би-Би-Си".

Что касается западной части города, то для ее освобождения понадобится отдельная военная операция, которая потребует длительной подготовки. Согласно прогнозам, военные действия могут завершиться лишь во втором квартале 2017 года, говорится в сообщении.