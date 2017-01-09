Японские истребители вылетели на перехват китайских самолетов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Истребители Воздушных сил самообороны Японии в понедельник вылетали на перехват восьми самолетов ВВС КНР, говорится в заявлении, распространенном штабом японских сил самообороны.

По данным Токио, близ воздушного пространства Японии пролетели шесть дальних бомбардировщиков H-6 и два транспортных самолета (Y-8 и Y-9).

В заявлении отмечается, что самолеты летели со стороны Восточно-Китайского моря через Корейский пролив и между японскими островами Цусима и Ики. Над Японским морем самолеты развернулись и прошли обратно по схожему маршруту.

При этом говорится, что нарушений воздушного пространства Японии зафиксировано не было.