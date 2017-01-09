Число присоединившихся к процессу примирения городов в Сирии достигло 1097

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Сирии число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1097, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Харф, Радуи и Бейтрихан в провинции Латакия", - говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

В документе, который в понедельник опубликован на сайте Минобороны РФ, говорится, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.