Министр обороны Швеции не увидел необходимости вступать в НАТО

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Швеция выступает за расширение оборонного сотрудничества с Финляндией, но без заключения с нею союзнических отношений, и не намерена вступать в НАТО, заявил министр обороны Петер Хултквист (Peter Hultqvist).

Выступая в понедельник в шведском городе Сален на ежегодной конференции по вопросам оборонной политики и политики безопасности, министр сказал, что в его стране началась подготовка нового межпартийного договора об обороне. "Его целью является обеспечение широкого взаимопонимания в обществе о политике безопасности Швеции", - передает слова главы военного ведомства портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Министр подчеркнул, что в договоре важное место занимает сотрудничество с Финляндией в оборонной сфере и Хултквист отметил, что высоко ценит политику неприсоединения Финляндии. "У нас такие же основы политики безопасности", - сказал он, добавив, что страны не собираются устанавливать союзнические отношения в этой области.

Министр подчеркнул, что Швеция не намерена вступать в НАТО.