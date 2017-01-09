На Восточном побережье США четыре человека стали жертвами резкого похолодания

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В результате резкого похолодания на восточное побережье США погибли четыре человека, сообщает агентство АР.

Люди погибли в автокатастрофах, произошедших из-за наледи, образовавшейся на дорогах. На данный момент проводится расследование других ДТП для того, чтобы определить, стали ли их причиной погодные условия.

Утром в понедельник температура воздуха в штате Северная Каролина опускалась до - 18 градусов по Цельсию. Отмечается, что власти не были готовы к таким погодным условиям, так как столь низкие температуры в этом регионе бывают редко. Из-за непогоды были отменены занятия в школах.

Между тем, по данным синоптиков, западному побережью США грозит буря, следствием которой может стать сильнейшее за последнее десятилетие наводнение.