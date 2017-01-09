Джон Керри объявил о победе над дискриминацией геев в Госдепе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Джон Керри извинился перед членами ЛГБТ-сообщества за десятилетия дискриминации в Госдепартаменте и заверил, что впредь такого не повторится.

"В прошлом, начиная с 1940-х годов и на протяжении десятилетий госдепартамент был среди многих государственных и частных работодателей, допускающих дискриминацию в отношении сотрудников и соискателей на основе их сексуальной ориентации, вынуждая некоторых работников увольняться или отказываясь нанимать некоторых претендентов", - говорится в заявлении госсекретаря, распространенном в понедельник.

"От имени госдепартамента я приношу извинения тем, кто столкнулся с такой практикой в прошлом и подтверждаю твердую приверженность департамента ценностям многообразия и вовлеченности всех наших сотрудников, включая членов ЛГБТ сообществ", - отметил Керри.