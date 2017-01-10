Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Индонезии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано в акватории моря Сулавеси в 262 км к юго-востоку от города Холо на одноименном острове в Индонезии, сообщили во вторник в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

По его данным, эпицентр зафиксированного во вторник в 09:13 по московскому землетрясения имел координаты 4.42 градуса северной широты и 122.71 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".