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Норвежский суд рассмотрит апелляцию о негуманных условиях содержания Брейвика

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Норвежский апелляционный суд начинает во вторник рассмотрение апелляции, поданной правительством Норвегии на решение суда Осло о признании условий содержания в тюрьме террориста Андерса Брейвика негуманными, сообщают западные СМИ.

В апреле районный суд Осло постановил, что часть жалоб на условия тюремного заключения Брейвика обоснована. В частности, суд признал, что содержание Брейвика в течение уже около пяти лет в тотальной изоляции является нарушением статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток и бесчеловечного обращения).

После этого норвежские власти заявили, что намерены подать апелляцию, так как не согласны с решением и не видят нарушений этой конвенции.

Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек, в августе 2012 года был приговорен к 21 году заключения. Срок может быть продлен, если власти сочтут, что Брейвик по-прежнему представляет угрозу для общества.

Осужденный имеет доступ сразу к трем помещениям - к жилому, учебному, а также к тренировочному залу, причем Брейвик один находится в особо охраняемом крыле тюрьмы. Ему запрещено общаться с другими заключенными, однако он может говорить с охранниками и другим персоналом тюрьмы.

Теги: Норвегия, Андерс Брейвик
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