Полиция Италии арестовала двух человек за взлом компьютеров Драги и Ренци

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Полиция Италии арестовала двух человек, инженера-ядерщика и его сестру, которые подозреваются в слежке за компьютерами ряда высокопоставленных лиц, в том числе председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци, сообщает MarketWatch.

Задержанным предъявлены обвинения в получении информации, касающейся национальной безопасности, незаконном доступе к компьютерным системам и перехвате сообщений. Отмечается, что арестованные проживают в Лондоне, но на время приехали в Рим.

Ранее итальянская полиция при помощи отдела по борьбе с киберпреступлениями ФБР выявила слежку за компьютерами ключевых политиков, публичных деятелей и бизнесменов с целью получения конфиденциальной информации. Предположительно, за ними следили на протяжении нескольких лет.