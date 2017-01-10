Житель Сербии провел в колодце более двух суток при 20-градусном морозе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Житель Сербии Йездимир Милич сумел остаться в живых после падения в колодец, где провел почти два с половиной дня при температуре ниже -20 градусов по Цельсию, сообщает во вторник "Би-би-си".

Милич упал в колодец в минувшую пятницу, когда возвращался домой из магазина.

Сосед обнаружил его только спустя 52 часа, случайно заметив валявшуюся рядом сумку с продуктами.

Глубина колодца составляла 5 метров, на помощь пострадавшему прибыли пожарные.

В настоящий момент Милич находится в больнице, где оправляется от переохлаждения и легких травм, полученных при падении.

Ранее сообщалось, что власти Сербии объявили чрезвычайное положение в стране в связи с сильными морозами.