МИД ОАЭ подтвердил сообщения о ранении своего посла в Афганистане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - МИД ОАЭ официально подтвердил информацию о ранении посла ОАЭ в Афганистане Али Кааби в результате взрыва в афганском городе Кандагаре.

Кроме посла, ранения получили губернатор афганской провинции Кандагар и еще несколько официальных лиц как из ОАЭ, так и из Афганистана. О состоянии раненых поступает противоречивая информация.

Афганские СМИ сообщили, что ранее во вторник в результате взрыва в доме приемов местной администрации в афганском городе Кандагаре погибли девять человек. Взрыв произошел в тот момент, когда там проходила встреча губернатора одноименной афганской провинции Хумаюна Азизи с послом ОАЭ в Афганистане Кааби.

Кааби находился в Кандагаре для участия в церемонии открытия приюта для беспризорников.