Все поезда в Нидерландах перешли на питание от ветряных электростанций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Все поезда в Нидерландах, начиная с 1 января 2017 года, полностью перешли на электроснабжение, вырабатываемое силой ветра, сообщает во вторник The Guardian со ссылкой на основной пассажирский железнодорожный перевозчик Нидерландов NS.

В компании отметили, что, таким образом, Нидерланды стали первой страной в мире, где все поезда перешли на ветровую энергию. При этом переход произошел на год раньше, чем было запланировано.

Согласно данным NS, ветрогенератор, работающий в течение часа, может снабдить один поезд энергией на 200 км пути. В день компания обслуживает около 5,5 тыс. поездок.