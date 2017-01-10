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Экс-президент Португалии Мариу Суариш похоронен в Лиссабоне

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Португалии и основатель Социалистической партии страны Мариу Суариш был похоронен во вторник в Лиссабоне, сообщает Publico.

Суариш отныне покоится рядом со своей супругой Марией Баррозу, которая умерла в июле 2015 года.

Накануне тысячи португальцев отдали дань уважения Суаришу, который скончался в больнице в минувшую субботу в возрасте 92 лет. "Это человек, который подарил нам демократию и свободу", - приводят СМИ слова одной женщины, которая пришла проводить политика в последний путь.

Накануне гроб с телом Суариша был перемещен из семейного дома в Иеронимитский монастырь в Лиссабоне. Вдоль пути следования кортежа собрались скорбящие, которые бросали под колеса катафалка красные розы.

Теги: Мариу Суариш, Португалия
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