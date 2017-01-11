Китайский авианосец зашел в Тайваньский пролив

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Группа кораблей ВМС Китая во главе с авианосцем "Ляонин" зашла в Тайваньский пролив, сообщили западные СМИ в среду со ссылками на военные источники Тайваня.

По их данным, в связи этим ВВС Тайваня были направлены в район пролива для отслеживания действий авианосной группы ВМС КНР.

Военные власти острова в ответ на обращения журналистов подтвердили заход группы кораблей материкового Китая и сообщили: "Армия наблюдает за ситуацией. Мы призываем население Тайваня сохранять спокойствие".

Ранее "Ляонин" уже проходил через Тайваньский пролив для участия в военно-морских маневрах КНР.

Тайваньские власти считают, что в 2017 году могут возникнуть осложнения в отношениях острова с материком, предупредив, что любые угрозы со стороны Китая затруднят отношения сторон.