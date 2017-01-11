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Азербайджан внес в "черный список" за посещение Карабаха 180 иностранных журналистов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В список иностранцев, "незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана", вошли 180 журналистов, сообщили в МИД республики.

"За незаконное посещение оккупированных территорий (Нагорный Карабах - ИФ) 180 иностранных журналистов находятся в "черном списке" нежелательных в Азербайджане лиц. Большинство из них - журналисты из России и Украины", - сказали "Интерфаксу" во внешнеполитическом ведомстве. В МИД отметили, что всего "черный список" включает 623 человека.

"В 2016 году около 20 из них принесли официальные извинения, в связи с этим имена были исключены из данного списка. Среди них есть журналисты из Литвы, Японии и Австрии. Чаще всего оккупированные территории Азербайджана посещали представители России, Германии, Франции, Италии и США", - отметил представитель ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил агентству, что ведомство изучает информацию, связанную с "незаконным посещением" Нагорного Карабаха представителем индонезийского журнала "Темпо" Фамегой Путри. "Посольству Азербайджана в Индонезии поручено расследовать вопрос, связанный с незаконным посещением представителем журнала "Темпо" Фамегой Путри оккупированных азербайджанских территорий", - сказал он.

Путри в октябре 2016 года побывал в Карабахе и подготовил по итогам поездки статью, которая была опубликована в журнале "Темпо".

Теги: Азербайджан, Нагорный Карабах
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