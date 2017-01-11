Трамп поделился сомнениями насчет возможности поладить с Путиным

Избранный президент США заявил, что будет жестким с Россией, если это потребуется

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил в среду, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признает, что это может у него не получиться.

"Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть и немалая вероятность того, что это не получится", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке. "Если Путин говорит, что высоко меня ценит, - это актив, а не пассив", - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что не намерен следовать примеру Хилари Клинтон, которая, находясь на посту госсекретаря, пыталась "перезагрузить" отношения с Россией. "Кнопки "перезагрузки" нет. Мы либо поладим, либо нет. Оба варианта возможны", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, избранный президент уточнил, что Москва и Вашингтон могли бы "вместе бороться против ИГ".

При этом Трамп заверил, что, он - если это будет нужно - сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон. "Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?", - спросил он.

При этом избранный президент вновь опроверг слухи о том, что он якобы зависит от России, так как ведет бизнес с Москвой. "Я не имею никаких кредитов от России, не веду никаких дел в России, нет никаких действующих и готовящихся деловых сделок", - сказал он на пресс-конференции.