Президент Трамп разорвет все связи с Trump Organization

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп разорвет все связи со своей компанией Trump Organization во избежание конфликта интересов.

"Полный отказ от руководства компанией, отсутствие сделок с иностранными государствами, одобрение сделок специалистом по этике, информационные ограничения - все это поможет разделить президентство Трампа и Trump Organization", - сказала его советник по налогам Шери Дилло на пресс-конференции в среду.

Она добавила, что подготовленные меры обеспечат полную изоляцию Трампа на посту президента от дел его компании, что позволит ему "сосредоточиться на управлении страной".