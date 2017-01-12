В Марокко запретят продавать паранджу

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти Марокко решили запретить продажу женской одежды, закрывающей лицо, сообщает The New York Times со ссылкой на местные СМИ.

Хотя правительство страны не подтверждает этот запрет, журналисты сообщают, что власти дали местным торговцам и портным двое суток на то, чтобы те прекратили продавать паранджу (бурку).

В марокканском МВД считают, что запрет на импорт, производство и продажу этого вида одежды поможет в борьбе с преступностью.

При этом неизвестно, запретят ли в Марокко само ношение бурки. По данным издания, в Марокко довольно мало женщин носят полностью закрывающую лицо паранджу, ограничиваясь в основном платками и традиционной одеждой.