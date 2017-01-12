Брейвик заявил об усилении своих радикальных взглядов в тюрьме

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Террорист Андерс Брейвик заявил, что заключение в норвежской тюрьме повлияло на его взгляды, сделав их более радикальными, сообщает агентство The Associated Press.

"Я стал придерживаться более радикальных взглядов. Я был радикалом с самого начала, но за последние пять лет мой настрой стал еще радикальнее", - сказал он в суде. Брейвик отметил, что радикализация стала для него "самым серьезным последствием тюремной изоляции".

В свою очередь адвокат террориста Ойстен Стуррвик заявил, что тюрьма сделала его подзащитного "подверженным психическим расстройствам".

Норвежский апелляционный суд приступил во вторник к рассмотрению апелляции, поданной правительством Норвегии на решение суда Осло о признании условий содержания в тюрьме Брейвика негуманными.

Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек, в августе 2012 года был приговорен к 21 году заключения. Срок может быть продлен, если власти сочтут, что Брейвик по-прежнему представляет угрозу для общества.

Осужденный имеет доступ сразу к трем помещениям - к жилому, учебному, а также к тренировочному залу, причем он является единственным заключенным в особо охраняемом крыле тюрьмы. Ему запрещено общаться с другими заключенными, однако он может говорить с охранниками и другим персоналом тюрьмы.