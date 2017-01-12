В Каспийском море загорелся азербайджанский паром

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в четверг в машинном отделении паромного судна "Академик Зарифа Алиева" вблизи острова Хаара-Зиря в Каспийском море, сообщили "Интерфаксу" в МЧС республики.

"К месту пожара сразу же были привлечены противопожарное судно "Вихрь-7" и один вертолет МЧС. Тушение пожара продолжается", - сказали в ведомстве.

Паромное судно "Академик Зарифа Алиева" находится на балансе ЗАО "Каспийское морское пароходство Азербайджана". Вместимость судна составляет 52 вагона. Оно было построено в 2006 году. Длина судна составляет 154,5 метров, ширина - 17 метров, высота борта - 7,5 метров, осадка с полным грузом - 4,5 метра, дедвейт - 5958 тонн.