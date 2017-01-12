Кандидат на пост главы ЦРУ обвинил Россию в бездействии в борьбе с ИГ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Кандидат на должность директора ЦРУ Майкл Помпео полагает, что Россия не делает ничего, чтобы уничтожить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ запрещена в России).

"Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее, она представляет угрозу для Европы и не делает ничего, чтобы уничтожить ИГ", - сказал он на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по разведке.

В заявлении Помпео, распространенном до слушаний, он отметил, что "ЦРУ должно обеспечивать людей, принимающих политические решения, достоверной разведывательной информацией и ясным анализом российской деятельности".

Помпео в 1986 году закончил Военную академию США в Вест-Пойнте, с 1986 по 1991 годы он служил в армии Соединенных Штатов. Затем занимался частным предпринимательством, основал компанию Thayer Aerospace. В 1994 году Помпео получил степень доктора права в Гарвардском университете.