США перестанут давать вид на жительство кубинцам

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США отменит практику выдачи вида на жительство гражданам Кубы, которые попадают в страну без визы, сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации.

При Бараке Обаме между Кубой и США возобновились дипломатические отношения после более чем 50-летнего перерыва. Вскоре после этого началось проникновение американских компаний на остров, ряд из них открыли свои филиалы и получили разрешение на оказание услуг, а Google разместила на острове свои серверы.

Большое количество кубинцев ежегодно стремится попасть в США с целью получить их гражданство. Жители Кубы добираются до берегов США по Карибскому морю, зачастую на самодельных плавательных средствах.