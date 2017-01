Обама наградил Байдена медалью Свободы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Барак Обама наградил своего вице-президента Джо Байдена одной из двух высших гражданских наград страны - президентской медалью свободы с отличием, сообщил в пятницу телеканал ABC.

Байден в ответ на награду сказал, что не заслужил медали, но знает, что президент наградил его от всего сердца. Также он охарактеризовал жену президента Мишель Обама: по его мнению, это лучшая первая леди, которая когда-либо работала в администрации.

"Господин президент, - сказал Байден. - я в долгу перед вами, в долгу за вашу дружбу"... После награждения они обнялись.

Pres. Obama and Vice Pres. Biden hug after Pres. Obama surprises VP Biden with the Presidential Medal of Freedom with Distinction. pic.twitter.com/Fq6OeB99q4