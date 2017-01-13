Байден посетит Украину в воскресенье

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джо Байден 15-18 января посетит Киев и Давос, сообщает Белый дом в четверг.

"15-18 января 2017 года вице-президент отправится в Киев (Украина) и Давос (Швейцария)", - говорится в сообщении.

На Украине Байден примет участие в двусторонних встречах с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Визитом США намерены подчеркнуть свою поддержку Украины, а также подчеркнуть 25-летие установления дипломатических отношений между странами. Затем Байден намерен отправиться в Швейцарию и принять участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе.