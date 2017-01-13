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Израильские ВВС нанесли авиаудар по западной части Дамаска

При ударе был разрушен склад боеприпасов

Израильские ВВС нанесли авиаудар по западной части Дамаска
Пострадавший из-за теракта район Кафр-Суса
Фото: Reuters

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли ряд авиаударов на авиабазу Mezzeh на западе Дамаска, уничтожив склад боеприпасов, что привело к серии взрывов на этом военном объекте, сообщили арабские СМИ.

"Число погибших от израильских авиаударов еще неизвестно", - говорится в сообщении. По информации старшего офицера из сирийской арабской армии, число погибших не должно быть высоким, так как в момент ударов возле склада не было большого числа военных. Позже государственное агентство SANA подтвердило информацию об обстрелах и сообщило о том, что в зону бомбардировки устремились машины скорой помощи.

Как сообщила BBC News, власти Сирии обвинили Израиль в авиаударе. Как отмечает телеканал, правительство Израиля не опровергло и не подтвердило информацию, что наносит удары в Сирии.

Ранее сообщалось, что в дамасском квартале Кафр-Суса произошел мощный взрыв, погибли семь человек.

Теги: Сирия, Дамаск, Израиль
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