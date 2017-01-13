Что случилось этой ночью: пятница, 13 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израильские ВВС ударили по Западному Дамаску, взорвав склад с боеприпасами. Сирийские власти обвинили Израиль в случившемся.

- Минэкономразвития предложило альтернативную систему сохранения интернета в России на случай чрезвычайной ситуации: заняться резервным копированием трафика. Так должно быть дешевле. Первоначальный план предусматривает обмен трафиком исключительно на российских серверах.

- Смертник взорвался в одном из самых охраняемых районов Дамаска. Погибли как минимум семь человек.

- После аварии грузовика "Прогресс" на ракете-носителе "Союз-У" заменят двигатель третьей ступени. Для этого ступень доставят на завод в Самару. Ракета с новым грузовым кораблем должна стартовать в феврале.