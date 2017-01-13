Эфир телеканала Конгресса США внезапно был прерван российским RT

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В результате технической ошибки телеканал американского Конгресса C-SPAN в течение 10 минут транслировал эфир российского международного телеканала RT (Russia Today), сообщает CNN.

Инцидент случился 12 января во время обсуждения в Палате представителей законопроектов, касающихся Комиссии по ценным бумагам и биржам. Однако в эфире C-SPAN около 14:30 по Вашингтону (22:30 по московскому времени) во время выступления представителя Демократической партии Максин Уотерс на экране появился сюжет телеканала RT. Он транслировался около десяти минут, прежде чем вернулось вещание парламентского канала C-SPAN.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF — Timothy Burke (@bubbaprog) 12 января 2017 г.

В четверг представители C-SPAN объяснили произошедшее технической ошибкой, вызванной коммутацией сигналов. Телеканал собирается расследовать причины инцидента, и если обнаружатся какие-либо другие причины, более серьезные, то обещали выступить с новым заявлением по этому поводу.

В заявлении отмечается также, что у представителей телеканала нет оснований думать, что он был взломан хакерами. В C-SPAN добавили, что регулярно следят за эфиром RT, освещающим текущие события, наряду с другими телеканалами.